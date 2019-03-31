GÜNCELLEME 2 - Belediye başkan adayı trafik kazasında yaralandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, aralarında AK Parti Pasinler Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli'nin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Atilla Dölekli idaresindeki 06 GVN 14 plakalı otomobil, Altınbaşak Mahallesi'nden Pasinler merkeze seyir halindeyken Kındırlı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü Dölekli, Ahmet Dölekli, Mennan Dölekli, Emre Kurt ve Tahir Akçay yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Dölekli'nin yeğeni olan Atilla Dölekli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Belediye başkan adayı Ahmet Dölekli ile diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahmet Dölekli ve yakınlarının trafik kazası geçirdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Biri ağır, 4 yaralı bize getirildi. Ağır yaralı Atilla Dölekli olay yerinde yarım saat, hastanemizde de 2 saatlik müdahaleye maalesef cevap vermedi. Diğer hastalarda kalça ve omurga kırıkları ile daha hafif şekilde yaralılar var. Ahmet Dölekli'nin ve diğer yaralıların şimdilik hayati tehlikesi bulunmuyor."