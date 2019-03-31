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GÜNCELLEME 2 - Belediye başkan adayı trafik kazasında yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 17:37 | Son Güncelleme

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki kazada bir kişi öldü, aralarında AK Parti Pasinler Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli'nin de bulunduğu 4 kişi yaralandı - Yakutiye Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Şahin: - "Ağır yaralı Atilla Dölekli olay yerinde yarım saat, hastanemizde de 2 saatlik müdahaleye maalesef cevap vermedi. Ahmet Dölekli'nin ve diğer yaralıların şimdilik hayati tehlikesi bulunmuyor" BAŞHEKİM ALİ ŞAHİN'İN AÇIKLAMASI ve DETAYLAR EKLENDİ

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, aralarında AK Parti Pasinler Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli'nin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Atilla Dölekli idaresindeki 06 GVN 14 plakalı otomobil, Altınbaşak Mahallesi'nden Pasinler merkeze seyir halindeyken Kındırlı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü Dölekli, Ahmet Dölekli, Mennan Dölekli, Emre Kurt ve Tahir Akçay yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Dölekli'nin yeğeni olan Atilla Dölekli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Belediye başkan adayı Ahmet Dölekli ile diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahmet Dölekli ve yakınlarının trafik kazası geçirdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Biri ağır, 4 yaralı bize getirildi. Ağır yaralı Atilla Dölekli olay yerinde yarım saat, hastanemizde de 2 saatlik müdahaleye maalesef cevap vermedi. Diğer hastalarda kalça ve omurga kırıkları ile daha hafif şekilde yaralılar var. Ahmet Dölekli'nin ve diğer yaralıların şimdilik hayati tehlikesi bulunmuyor."

Yaralıların acil servis, beyin cerrahi ve ortopedi servislerinde tedaviye alındıklarını aktaran Şahin, hastane personeli olarak yaralılara yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tespih hediye eden çocuk yetim kaldı

Kazada hayatını kaybeden Atilla Dölekli'nin oğlu Muhammed Atabey Dölekli, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 28 Şubat'ta Erzurum'u ziyaretinde tespih vermişti. Erdoğan da sohbet edip sevdiği Muhammet Atabey'e kendi tespihini armağan etmişti.

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda partili, hastaneye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı.

Hastane önünde toplanan ve fenalaşan Ahmet ve Atilla Dölekli'nin bazı yakınlarına, sağlık personelince müdahale edildi.

GÜNCELLEME 2 - Belediye başkan adayı trafik kazasında yaralandı

- Erzurum'un Pasinler ilçesindeki kazada bir kişi öldü, aralarında AK Parti Pasinler Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli'nin de bulunduğu 4 kişi yaralandı - Yakutiye Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Şahin: - "Ağır yaralı Atilla Dölekli olay yer

Belediye başkan adayı trafik kazasında yaralandı

Belediye başkan adayı trafik kazasında yaralandı

Belediye başkan adayı trafik kazasında yaralandı

Belediye başkan adayı trafik kazasında yaralandı

Belediye başkan adayı trafik kazasında yaralandı

Belediye başkan adayı trafik kazasında yaralandı

Belediye başkan adayı trafik kazasında yaralandı

Belediye başkan adayı trafik kazasında yaralandı

Belediye başkan adayı trafik kazasında yaralandı

Belediye başkan adayı trafik kazasında yaralandı

Belediye başkan adayı trafik kazasında yaralandı

Belediye başkan adayı trafik kazasında yaralandı
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Dölekli Erzurum Pasinler trafik kazası

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