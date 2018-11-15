GÜNCELLEME 2 - Beşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Ali Rıza Gültekin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı'nda, Gültekin'in arkadaşlarıyla bulunduğu, dernek adı altında faaliyete geçirilmek istenen bir binanın dördüncü katındaki iş yerine silahlı 4 kişi geldi.

Bu kişilerin, yaklaşık 15-20 el silahla ateş ederek başından ve vücudunun farklı yerlerinden vurduğu Gültekin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şüpheliler, olay sonrasında yaşanan karmaşada kaçtı.

Gültekin'in koruma polisinin yan odada bulunması nedeniyle olaya müdahale etme fırsatının bulunmadığı belirtildi.

Polis ekiplerinin, mekanda bulunan 21 kişinin ifadesine başvurduğu ve koruma polisi ile mekandaki emekli bir polisin tabancalarına incelemek için aldığı öğrenildi.

İş adamı Gültekin'in cesedi, ekipler tarafından olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından morga gönderildi.

Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze, ailesine teslim edildi.