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GÜNCELLEME 2 - Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 15:15 | Son Güncelleme

Çatının uçması sonucunda 3 araçta maddi hasar oluştu - Güvenlik kamerası kayıtlarında, Barış Aşcı'nın kucağında 15 aylık oğlu Yiğit Ali ile sokaktan geçtikten birkaç saniye sonra çatının düştüğü görüldü - Barış Aşcı: - "Oğlumu kucağıma alıp birkaç adım attıktan sonra yukarıdan bir ses geldi. Baktığımda çatının düştüğünü gördüm. Ondan sonra bakkala doğru koştuk, bakkalın oraya gittikten sonra çatının diğer binanın çatısına, daha sonra da arabaların üstüne düştüğünü gördüm" RÖPORTAJ VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu’nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısının uçması sonucu, park halindeki 3 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak’ta bir binanın tadilat yapılan çatısı, etkili olan lodos nedeniyle uçtu.

Binanın önünde park halinde bulunan kamyonet, minibüs ve otomobilde hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sokak trafiğe kapatılırken polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Ekipler, çatının yoldan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan çatının uçması çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda, Barış Aşcı'nın kucağında 15 aylık oğlu Yiğit Ali ile sokaktan geçtikten birkaç saniye sonra çatının düştüğü görüldü.

Barış Aşcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde ekmek almak için oğluyla bakkala gittiğini söyledi.

Kaldırımda yürüdüklerini, moloz yığınları nedeniyle daha sonra yola çıktıklarını, ağlaması üzerine oğlunu kucağına aldığını anlatan Aşcı, şöyle konuştu:

"Oğlumu kucağıma alıp birkaç adım attıktan sonra yukarıdan bir ses geldi. Yukarı baktığımda çatının düştüğünü gördüm. Ondan sonra bakkala doğru koştuk, bakkalın oraya gittikten sonra çatının diğer binanın çatısına daha sonra da arabaların üstüne düştüğünü gördüm."

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Bu arada kentte etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Kartal'da lodos nedeniyle devrilen bir ağaç, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu.

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