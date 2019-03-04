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GÜNCELLEME 2- Beyoğlu'ndaki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 20:29 | Son Güncelleme

4 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda dün meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Asmalı Mescit Mahallesi Şehbender Sokak'taki 5 katlı binada dün meydana gelen yangının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında aynı evde yaşayan ve dün öğle saatlerinde uçakla Hatay'a gittiği belirlenen Özkan E. (26) kundaklama şüphesiyle gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında şüphelinin amcası olduğu belirtilen Yusuf E. de gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Hatay'dan teslim alınan şüpheli Özkan E'nin emniyetteki ifadesinde ise suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Özkan E'nin ifadesinde aynı evde yaşadığı Ramazan D. ile problemler yaşadığını, olayın yaşandığı sabah işten döndüğünde eşyalarının çöpe atıldığını görmesi üzerine gazete parçalarını tutuşturarak Ramazan D'nin yattığı yere attığını anlattığı belirtildi.

Şüphelinin, alevlerin büyümesi üzerine paniğe kapılarak itfaiyeyi aradığını ve olay nedeniyle pişmanlık duyduğunu söylediği kaydedildi.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Burada savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Yusuf E. ve Özkan E. tutuklandı.

Beyoğlu'ndaki 5 katlı bir binada meydana gelen yangında Murat Kayacan (17), Yunus Akyüz (20), Muhammet Gür (23) ve Ersin Eren Büker (25) hayatını kaybetmişti.

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beyoğlu yangın

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