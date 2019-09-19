GÜNCELLEME 2 - Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

Kazanın ardından yapılan ilk tespitlere değinen Şentürk, şunları kaydetti:

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AA muhabirine, kazaya karışan lokomotifin, Eskişehir ile Sakarya'daki Ali Fuat tren durakları arasında günlük olarak sabah saatlerinde YHT hattını kontrol eden bir kılavuz tren olduğunu söyledi.

İstanbul-Konya ve İstanbul-Ankara YHT hatlarının Bozüyük-Bilecik kesiminde ulaşım, kara yolu aktarmalı olarak sürdürülüyor.

Kılavuz trende bulunan makinistler Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cesetler, ekipler tarafından çıkarılarak defnedilmek üzere makinistlerin ailelerinin yaşadığı Eskişehir'e gönderildi.

"Lokomotifimiz maalesef sınırlarımız içinde, saatte 30 kilometre ile gitmesi gereken yere biraz daha hızlı girip kontrolden çıkmış, raylardan çıkarak tünel girişinde duvara çarpmış. Bu şekilde 200 metre kadar sürüklenmiş. Maalesef lokomotifte bulunan iki makinistimiz vefat etti. AFAD, jandarmamız, hızlı tren ekibimiz tünelden cesetleri çıkardı, ailelerinin bulunduğu Eskişehir'e intikal ettirdiler."

Şentürk, kazanın meydana geldiği bölümde hızlı tren hattının açılması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Lokomotifteki karakutunun incelenmesi sonucu olayın asıl nedeninin belirleneceğini dile getiren Şentürk, "Arkadaşlarımız teknik olarak çalışıyor. Akşama doğru inşallah hattı açmış olacağız. Bu arada, Ankara ve İstanbul istikametinden gelen hızlı tren yolcularımız da Bozüyük ve Bilecik arasında otobüslerle sevk edilerek ulaşım aksamadan sürdürülüyor." diye konuştu.

