GÜNCELLEME 2 - Bilecik'te orman yangını

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangını çıktı.

Bilecik-Osmaneli kara yolunun 25'inci kilometresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere 3 helikopter, 7 arazöz, kepçe, dozer ve yaklaşık 50 orman işçisiyle müdahale edildi. Ancak havanın kararması nedeniyle helikopterlerin çalışmasına ara verildi. Helikopterlerin bu gece Bursa Yenişehir Havalimanı'nda bekletileceği, yarın sabah duruma göre bölgeye sevk edileceği öğrenildi.

Yangını kontrol altına almak isteyen ekipler, arazinin yapısı nedeniyle müdahalede güçlük çekiyor.

- "İnşallah kısa süre içinde söndüreceğiz"

Yangın bölgesine gelen Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yetkililerden bilgi aldı.

Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bayırköy ile Vezirhan arasındaki bölgede dar bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığını söyledi.

Rüzgarın yönünün yerleşim yerlerine dönük olmadığını ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"O bölgede bir kağıt fabrikası var. Havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Kısa süre içinde söndürüleceğini düşünüyoruz. Şu an rüzgar nispeten biraz yatıştı gibi duruyor ama rüzgarın etkisiyle yangında yeniden canlanma olabiliyor. İstanbul ve Balıkesir'den gelen helikopterler yangına müdahale ediyor. Karadan da arazözlerimiz müdahale ediyor. İnşallah kısa süre içinde söndüreceğiz."

Vali Şentürk, helikopterle yangın bölgesini havadan da inceledi.

Alınan bilgiye göre, halen devam eden yangında şu ana kadar 15 hektardan fazla alan zarar gördü.

Etkisini devam ettiren rüzgar nedeniyle ormanlık alandaki çeşitli noktalarda yeniden alevlenme yaşandığı gözlendi.

