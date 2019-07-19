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GÜNCELLEME 2 - Bitlis'te terör saldırısı: 1 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 20:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: - "Yanmış Sırtları Üs Bölgesi'ne intikal halinde olan korucu aracının PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit olmuştur" İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Bitlis'te, korucu aracının üs bölgesine intikali sırasında PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bitlis-Merkez ilçesi Çalıdüzü köyü sınırları içinde, Yanmış Sırtları Üs Bölgesi'ne intikal halinde olan korucu aracının PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dilenen açıklamada, terör örgütleriyle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

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Bitlis'de Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edilmesi

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