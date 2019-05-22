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GÜNCELLEME - 2 - Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 21:03 | Son Güncelleme

Bodrum'da DSİ'ye ait içme suyu isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle kara yolunda göçük oluştu - Patlamanın ardından yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ait içme suyu isale hattında meydana gelen patlama sonucu kara yolunda göçük meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Torba Mahallesi Emin Anter Bulvarı'ndaki içme suyu isale hattında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın şiddetiyle kara yolunda yaklaşık 4 metre derinliğinde ve 7 metre genişliğinde çukur meydana geldi. Kara yolu trafiğe kapanırken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Patlama nedeniyle büyük bir gürültü duyulurken, yakında bulunan 3 otel ise istinat duvarının çökmesi üzerine su altında kaldı. Bölgedeki çok sayıda iş yerini de su bastı.

Bölgeye gelen polis ve belediye ekipleri, patlamanın olduğu alanda güvenlik tedbiri aldı. Kara yolunda belediye işçileri ve iş makinelerince temizlik ve onarım çalışması başlatıldı. Patlamanın hemen ardından yaşananlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Su baskını yaşanan otelin personeli Ayhan Balıkçı, patlamanın büyük bir gürültüyle meydana geldiğini, su taşkını nedeniyle duvarların da devrildiğini ifade etti.

Otel yetkilileri ise havuzun çamurlu suyla dolduğunu, mutfak ve teknik servis odası başta olmak üzere birçok yerin su altında kaldığını belirtti.

Motosikleti suda sürüklenen Doğuş Dönmez de "Motosikletim sürüklenmiş. Gürültüden korktuk, otelin terasına çıktık. Su biraz azaldıktan sonra gelip bakabildik." diye konuştu.

- "Tamiratı ekiplerimizce yapılmaya devam edilmektedir"

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise Torba Mahallesi'nde bulunan ve Bodrum’un içme suyunu karşılayan ana isale hattının patladığı hatırlatıldı.

DSİ tarafından 2011'de yapımı tamamlanan hatta bugüne kadar bin 200’ün üzerinde patlak meydana geldiği belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bu hatların şartnameye uygun malzeme kullanılmadan yapılması nedeniyle MUSKİ tarafından devri kabul edilmemiş ancak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için işletilmeye ve meydana gelen arızaların tamiratı ekiplerimizce yapılmaya devam edilmektedir. Bugün meydana gelen patlak nedeniyle bölgede bulunan ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana gelmiştir. Ev ve iş yerlerinde oluşan su baskınlarına MUSKİ Genel Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Bodrum Belediyesi müdahale ederken, yarın hasar tespit çalışmalarına başlanacaktır. Hatta meydana gelen patlak nedeniyle MUSKİ ekiplerimiz kısa sürede tamirat çalışmalarını başlattı ve arızanın giderilmesi için yoğun çaba sarf etmektedir."

Açıklamada, çalışmalar nedeniyle Gündoğan, Göltürkbükü ve Yalıkavak mahallelerine yarın saat 20.00'ye kadar su verilemeyeceği ifade edildi.

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