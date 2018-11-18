GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da sağanak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünden bu yana etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış gece etkisini artırınca sele neden oldu. İlçe merkezinde Cevat Şakir Caddesi, Üçkuyular Caddesi ve Dere Sokak'ta park halinde bulunan bazı araçlar selin şiddeti nedeniyle sürüklenerek kullanılamaz hale geldi. Dere Sokak'ta park halinde olduğu belirtilen bir kamyonet de selin şiddetiyle devrildi. İlçede bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Emniyet ekipleri yoldaki araçları kaldırırken, belediye ekipleri ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye başladı. Aşırı yağıştan çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü bölgelerde, denizin rengi kahverengiye döndü. Kuvvetli yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar yetkililerin gerekli önlemi almadığını öne sürerek tepki gösterdi. - Denize sürüklenen 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı Bu arada Torba Mahallesi'nde 2 kişinin denizde sürüklendiği ihbarının alınması üzerine bölgeye iki Sahil Güvenlik botu ve bir dalış timi sevk edildi.

Kıyıda balık tutan 39 yaşındaki Recep Koç ve 64 yaşındaki Cemile Demirtaş'ın araçlarına bindikleri sırada taşan su sebebiyle denize sürüklendiği ve kendi imkanlarıyla araçtan çıktıkları, itfaiye ekipleri tarafından da kurtarıldıkları bildirildi. Dalış timi tarafından kurtarılan vatandaşlarla yapılan görüşmede, aşırı yağıştan dolayı kısmi olarak su taşması yaşandığı, park halinde 4 aracın denize sürüklendiği, araç sahiplerine ulaşıldığı, araçların içlerinde kimsenin olmadığı öğrenildi. - "Çok zararım var" İş yeri sular altında kalan terzi Mustafa Ateş, her yağışta işletmesinin zarar gördüğünü belirterek, "Her yıl bu sıkıntı yaşanıyor. Gerekli tedbirler alınmıyor. Çok zararım var, eşyalarım kullanılamaz hale geldi." dedi. Can Kocabaş da bir kamyonetin sel sularıyla sürüklendiğini ve sokağı trafiğe kapattığını ifade ederek, "Gece başlayan yağış sabaha karşı çok şiddetlendi. Bir kamyonet ve otomobil yolu kapattı. Alt seviyedeki işletmeler ise sular altında kaldı. Zararımız oldukça büyük." diye konuştu.