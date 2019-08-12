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GÜNCELLEME 2- Burgazada'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 17:23 | Son Güncelleme

İtfaiye ekipleri ve helikopterle müdahale edilen yangın söndürüldü - Vatandaşlar da bidonlarla su taşıyarak ekiplerin çalışmasına destek verdi DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Burgazada'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Burgazada'da ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına, Adalar itfaiye ekiplerince karadan, helikopterle de havadan müdahale edildi.

Bir kısım itfaiye ekibi de Maltepe'den gemiyle adaya gelerek, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 10 dönümlük bir alanda çıkan ve rüzgar nedeniyle yayılan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar da itfaiye aracından su doldurdukları bidonları, yanan ormanlık alana dökerek soğutma çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Burgazada yangın

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