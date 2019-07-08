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GÜNCELLEME 2 - Bursa il geneline elektrik verilemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 15:56 | Son Güncelleme

Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle duran Bursaray seferleri yeniden başladı BURSARAY SEFERLERİNİN BAŞLAMASI EKLENDİ

Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle duran Bursaray seferleri yeniden başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait, Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arızadan dolayı duran Bursaray seferleri yeniden başladı. Tüm Bursaray hatlarında ulaşım normal seyrine döndü." bilgisine yer verildi.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kesintinin, TEİAŞ'a ait Büyük Trafo Merkezi'nde meydana gelen büyük mekanik arıza nedeniyle gerçekleştiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerin arızaya müdahalesinin ardından, kopan iletkenin kaldırılabilmesi için çalışmalara başlanılmış ve arızadan izole edilen bölgelere enerji verilmeye başlanılmış olup, iki saat içerisinde de il genelinde elektrik verilmeye başlanılacaktır. "

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Anahtar Kelimeler:
Bursa elektrik kesintisi

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