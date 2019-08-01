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GÜNCELLEME 2 - Bursa'da aranan çocuk ilaçlama tankerinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 12:16 | Son Güncelleme

Gürsu ilçesinde evinin avlusundaki ilaçlama tankerinde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki çocuğun ağabeyi tutuklandı - Ölen çocuğun ağabeyinin kardeşini öldürdüğünü itiraf etti ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

Bursa'nın Gürsu ilçesinde ilaçlama tankerinde ölü bulunan 9 yaşındaki kardeşini öldürdüğünü itiraf eden şüpheli tutuklandı.

Kumlukalan Mahallesi'nde çocukları Yunus Emre A'dan haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

En son akşam saatlerinde görülen çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT), ANDA Arama/Kurtarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve BEŞİR Derneği ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Gruplara ayrılan ekipler, mahalleye yakın tarla ve arazilerde çocuğu uzun süre aradı ancak herhangi bir ize rastlayamadı.

Çocuğun evinin avlusunda aramaları yoğunlaştıran ekipler, ilaçlama tankerinin içinde hareketsiz yatan Yunus Emre A'yı fark etti. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Tankerden çıkarılan Yunus Emre A'nın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tanık olarak ifadesine başvurulan çocuğun 17 yaşındaki ağabeyi Ö.F.A, çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındı. Ö.F.A, savcı huzurunda alınan ifadesinde kardeşini öldürerek ilaçlama tankerine attığını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.F.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik yetkilileri, kısa sürede kayıp çocuğun bulunduğunu ve cinayetin aydınlatıldığını bildirdi.

GÜNCELLEME 2 - Bursa'da aranan çocuk ilaçlama tankerinde ölü bulundu

- Gürsu ilçesinde evinin avlusundaki ilaçlama tankerinde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki çocuğun ağabeyi tutuklandı - Ölen çocuğun ağabeyinin kardeşini öldürdüğünü itiraf etti ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

Bursa'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu

Bursa'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu

Bursa'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu

Bursa'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu

Bursa'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu

Bursa'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu

Bursa'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu

Bursa'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu

Bursa'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu

Bursa'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu

Bursa'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu

Bursa'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu

Bursa'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu

Bursa'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu

Bursa'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu

Bursa'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu
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Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet

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