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GÜNCELLEME 2 - Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 17:29 | Son Güncelleme

Yangın kontrol altına alındı - Mahalle sakinlerinden Hayati Vardar: - "Aniden güçlü bir patlama oldu. Ben önce deprem olduğunu sandım. Sonra anlayamadım, binaların camları kırıldı. Çok yüksek bir sesle meydana geldi" MAHALLE SAKİNİNİN RÖPORTAJI EKLENDİ

Bursa'da iki katlı bir binada meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde yaşlı bir kadının yaşadığı iki katlı binada, doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle binada yangın çıktı, çevredeki bazı iş yerleri ve araçlarda hasar oluştu.

Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktığını belirterek, "Yangın kontrol altına alındı. Bazı araçlarda ve binalarda hasar var. Yanındaki iki binayı tedbiren boşalttık. İnceleyeceğiz oturmaya uygunsa bina sakinleri evlerine dönecek. Can güvenliğini tehdit edici boyuttaysa ona göre hareket edeceğiz. Yaralıların sağlık durumları iyi. Bölgede her şey kontrol altında herhangi bir risk kalmadı." dedi.

- "Deprem olduğunu sandım"

Mahalle sakinlerinden Hayati Vardar, patlamanın evinin karşısındaki binada meydana geldiğini söyledi.

Vardar, patlama anında evde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aniden güçlü bir patlama oldu. Ben önce deprem olduğunu sandım. Sonra anlayamadım, binaların camlar kırıldı. Çok yüksek bir sesle meydana geldi. Karşı evin ikinci katında oturuyoruz. Ben merdivenlerden inerken dışarıda kızın biri 'imdat' diye bağırıyordu. Aşağıya indiğimde oturduğum binanın kapısı patlamanın şiddetiyle açılmıştı. Sonra dışarı çıktım. 'İmdat' diye bağıran kızı götürdüklerini gördüm."

GÜNCELLEME 2 - Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı

- Yangın kontrol altına alındı - Mahalle sakinlerinden Hayati Vardar: - "Aniden güçlü bir patlama oldu. Ben önce deprem olduğunu sandım. Sonra anlayamadım, binaların camları kırıldı. Çok yüksek bir sesle meydana geldi" MAHALLE SAKİNİNİN RÖPORTAJI EKLENDİ

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Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı

Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı
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Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı

Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı
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Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı

Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı
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Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı

Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı
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Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı

Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı
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Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı

Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı
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Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı

Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı
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Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı

Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı
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Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı

Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı
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Bursa patlama yangın

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