GÜNCELLEME 2 - Bursa'da sondaj çalışmasında işçiler zehirlendi

Bursa'da, sondaj çalışması sırasında 1 metre çapındaki borunun içinde çalışırken su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlenen 6 işçiden 2'si yaşamını yitirdi.

Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde sondaj çalışması için yaklaşık 1 metre çapındaki borunun içine giren 6 işçi, yağmur suyunu tahliye eden motordan çıkan gazdan etkilendi.

Arkadaşlarının fenalaştığını fark eden diğer çalışanlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla işçiler Yasin (18) ve Musa Balandi, Mehmet Ali Ege, İbrahim Orçan ve Mehmet Aydın borudan çıkarılarak Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yasin Balandi kurtarılamadı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı borudan çıkarılan diğer işçi Atilla Balandi'nin (25) de hayatını kaybettiği belirlendi. Atilla Balandi'nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

- Kardeşini kurtarmaya çalışırken öldü

Yasin, Atilla ve Musa Balandi'nin kardeş olduğu belirtildi.

Atilla Balandi'nin olay sırasında dışarıda olduğu, kardeşi Yasin Balandi'yi kurtarmak isterken zehirlendiği öğrenildi.

Yasin Balandi'nin, borudan çıkarıldıktan sonra kalbinin durduğu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürüldüğü ancak hastanede yaşamını yitirdiği ifade edildi.

