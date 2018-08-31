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GÜNCELLEME 2 - Bursa'da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 22:42 | Son Güncelleme

Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgaya ilişkin 18 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgaya ilişkin 18 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir-Bilecik karayolunun 5. kilometresindeki bir tarlada, yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi darbedildi. Darbedilen kişi, yakınları tarafından otomobille Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada hastane önünde toplanan tarafların yakınları arasında yeniden kavga başladı. Buradaki taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olayın ardından 18 kişi gözaltına alındı.

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kavganın ilçeye yakın bir bölgede çıktığını ve hastaneye taşındığını belirtti.

Hastane önündeki kavgada 2 kişinin yaralandığını ve kafa travması geçirdiğini aktaran Seyitoğlu, "Bir yaralı Bursa'ya sevk edildi. Hastane önünde olası bir gerginliğe karşı güvenlik güçlerimiz tedbirlerini aldı." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga

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