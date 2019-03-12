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GÜNCELLEME 2 - Bursa'da yerel gazete sahibi, amcasının oğlunu öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 21:31 | Son Güncelleme

Sokakta tartıştığı akrabasını tabancayla vurarak öldürdükten sonra gözaltına alınan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa'da bir yerel gazete ve internet sitesinin sahibi, tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla öldürdü.

Kentte yayımlanan bir yerel gazete ile internet sitesinin sahibi olan T.Ç, yaklaşık 5 yıldır görüşmedikleri öğrenilen amcasının oğlu Gökhan Ç. ile telefonda tartıştı.

İkili, tartışmanın büyümesi üzerine buluşmak için merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Güçlü Sokağı'na geldi. T.Ç, tabancayla Gökhan Ç'ye ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gökhan Ç, çevredekiler tarafından bir otomobille Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan T.Ç. ise bir süre sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Katil zanlısı T.Ç'nin, Gökhan Ç. ile kendisiyle ilgili dedikodu yaptığı gerekçesiyle bir süredir görüşmediği, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

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