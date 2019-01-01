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GÜNCELLEME 2 - Büyükada'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 16:58 | Son Güncelleme

Yangında yaralanan 3 at, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedavileri için Sarıyer'deki Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevine götürüldü YARALI ATLARIN DURUMU VE FAYTONCULAR ODASI BAŞKANININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Büyükada'daki yangında yaralanan 3 at, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedavileri için Sarıyer'deki Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevine götürüldü

Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, yangının çıkış sebebinin henüz belli olmadığını belirterek, "Geldiğimizde yangın çok ciddi manada ilerlemişti, itfaiyenin müdahalesine rağmen söndürülemedi. İki ahırımız kül olmuş durumda. 9 tane yanarak ölen atımız var, itfaiyenin tespiti o yönde. İkisi ağır olmak üzere 3 tane yaralı atımız var. Acımız da zararımız da çok büyük. Çok kötü bir olay." dedi.

Ünal, yaralı atların İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Sarıyer'deki Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne tedavi edileceğini ifade etti.

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