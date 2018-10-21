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GÜNCELLEME 2- Cammu Keşmir'de çatışma: 14 ölü, 30 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 23:00 | Son Güncelleme

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 8'i direnişçi, 6'sı sivil 14 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, Hindistan ordusu, çatışmanın, askerlerin kordon altına aldığı Kulgam bölgesindeki bir köyde çıktığını bildirdi.

Açıklamada, çatışmanın büyümesi üzerine Hindistan karşıtı göstericilerin direnişçilere yardıma geldiği ve güvenlik güçlerine taş attığı ifadesi kullanıldı.

Çatışmada 8 direnişçinin öldüğü, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde de 30 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Görgü tanıkları ise güvenlik güçlerinin çatışma sırasında sivillere ait bir evi havaya uçurduğunu, patlamada 5 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Patlama sırasında ağır yaralanan başka bir sivil de hastanede öldü.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den beri aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyu ile belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir Hindistan

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