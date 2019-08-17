HABER

GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 28 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:11 | Son Güncelleme

Biga ilçesinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüje devrilen otobüsteki yolculardan biri yaşamını yitirdi, 28'i yaralandı ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ VE YARALI AÇIKLAMALARI EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Atilla Topuz idaresindeki 34 BTV 699 plakalı Çanakkale Truva Turizm'e ait otobüs, Çanakkale-Bursa kara yolunun Karabiga beldesi yol ayrımı Kaldırımbaşı Kavşağı mevkisinde aşırı yağıştan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Yolculardan Ali Mert Gümüş (17) yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis görevlileri tarafından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve Biga Devlet Hastanesi ile Biga'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazanın, yolcu otobüsünün Çanakkale-İstanbul seferini yapmak üzere yola çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

- Kendisi, eşi ve kızı yaralandı

Biga'daki özel hastanede tedavisi süren yaralılardan Kadir Tertip, AA muhabirine, Biga'dan İstanbul'a gitmek üzere eşi Aysel ve kızı Betül Tertip'le otobüse bindiklerini söyledi.

Aracın arkasına oturduktan yaklaşık 1 kilometre sonra kazanın meydana geldiğini belirten Tertip, eşi ile kızının da yaralandığını ifade etti.

Mustafa Tekin ise Çan'dan Lapseki'ye gitmek için otobüse Çan'dan bindiğini dile getirerek, "Kazayı hiç hatırlamıyorum. Sadece ambulans seslerini duydum, o kadar." dedi.

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi<br />

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi<br />

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi<br />

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi<br />

Bayramda doldu taştı! Akın ettilerBayramda doldu taştı! Akın ettiler
Sağanak bir can aldı! Altgeçitte ölü bulunduSağanak bir can aldı! Altgeçitte ölü bulundu
Susurluk'ta sağanak hayatı olumsuz etkilediSusurluk'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale trafik kazası yolcu otobüsü

En Çok Okunan Haberler

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Unkapanı altgeçidinde bir kişi ölü bulundu

Sağanak bir can aldı! Altgeçitte ölü bulundu

9 FETÖ üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı

Bodrum'da kıskıvrak yakalandılar

Son dakika: Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşımı vurdu

İstanbul'da yağış toplu ulaşımı vurdu!

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor! Meteoroloji'den yeni uyarı

İstanbul'da sağanak yağış! Meteoroloji'den yeni uyarı

Son dakika: Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.