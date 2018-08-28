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GÜNCELLEME 2 - Çocuğunu aracının arkasına bağlayan babanın gözaltına alınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 19:17 | Son Güncelleme

Çankırı'da çocuğunu aracının arkasında seyahat ettirmesi nedeniyle gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Sürücü İdris K: - "Benim gittiğim yerde trafik yoktu, köy yoluydu. Zaten bu davranışı şehirde, başka yoğun yerde yapmam, yine de yaptığım işten pişmanım" SÜRÜCÜNÜN RÖPORTAJI EKLENDİ

Çankırı'da çocuğunu aracının arkasında seyahat ettirmesi nedeniyle gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şabanözü Adliyesine sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverilen sürücü İdris K'nin oğlu Enes K. (22), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orta ilçesinden Yaylakent beldesinde oturan halasına misafirliğe gittiklerini, olayın dönüş yolunda gerçekleştiğini söyledi.

Olayın, kardeşinin isteğiyle gerçekleştiğini belirten Enes K, "Kardeşim bisikletliğine binmek istedi. Çok ısrar ettiği için babam kırmak istemedi. 'Binsin bakalım' dedi. O da sevindi. Herhangi bir şekilde şiddet ya da bağlama olayı olmadı. Bindikten sonra en fazla 15-20 kilometre hızla, yaklaşık 700 metre gittik. Daha sonra kardeşim içeri girdi. Olay bu şekilde gerçekleşti." dedi.

Böyle bir durumla karşılaştıkları için üzgün olduklarını dile getiren Enes K, "Bu olay bizi çok yıprattı. Aile olarak çok üzgünüz, çok mağduruz. Düşünüldüğü gibi bir şey yok." ifadesini kullandı.

Baba İdris K. ise İstanbul'da yaşadıklarını Kurban Bayramı tatili nedeniyle Çankırı'nın Orta ilçesindeki Dodurga köyüne geldiklerini belirtti.

Köylerine yakın bir köyde bulunan akrabalarının kendilerini kahvaltıya davet ettiğini ifade eden İdris K, "Bende 8 çocuk var. Yaylakent yoluna girdiğimizde çocuklarım bisiklet tutacağına binmek için ısrar etti. Ben olmaz dediysem de kızımın bir tanesi çok ısrar etti. Bu nedenden dolayı aracı çeşmenin yanına çektim. Arka koltukta ağabeyleri vardı. Zaten aracımdaki kameradan kendimde çocuğumu izliyordum. 15-20 kilometre hızla yavaş yavaş 300-400 metre civarında gittim. Daha sonra çocuğumu oradan indirip aracın içine alıp yolumuza devam ettik. " dedi.

Çocuğu iple bağlama olayının gerçeği yansıtmadığını kaydeden İdris K, "Çocuğumun elbisesinin üzerindeki şeritleri ip zannediyorlar. Çocuğu iple bağlamam söz konusu değil. Benim gittiğim yerde trafik yoktu, köy yoluydu. Zaten bu davranışı şehirde, başka yoğun yerde yapmam, yine de yaptığım işten pişmanım." diye konuştu.

İdris K, aracın arkasındaki bisiklet taşıyıcısının çok sağlam olduğunu belirterek, bisiklet taşıyıcısının 150 kilogram ağırlığını taşıyabileceğini aktardı.

- Olayın geçmişi

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde, seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasında seyahat eden bir kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçmişti.

Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından kimliği ve adresi tespit edilen sürücü İdris K, Orta İlçe Jandarma ekipleri tarafından trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Araç arkasında seyahat eden kişinin, İdris K'nin 13 yaşındaki çocuğu F.K. olduğu belirlenmişti.

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