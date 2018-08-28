GÜNCELLEME 2 - Çocuk parkında ateş açıldığı iddiası

İSTANBUL (AA) - Pendik'te çocuk parkında silahıyla ateş açarak 7 yaşındaki H.D'nin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında, 21 Ağustos'ta, evinin penceresinden ateş açarak 7 yaşındaki H.D'nin sırtından yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan B.B, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı. B.B, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bugün yeniden gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
B.B. savcılık sorgusunun ardından "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli B.B'nin üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.
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