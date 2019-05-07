HABER

GÜNCELLEME 2 - Denizde batan tekneden 1,4 ton uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 23:41 | Son Güncelleme

Ayvalık ilçesi Maden Adası kıyısında, 26 kilogramlık skunk paketini bulan sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, havadan yaptıkları keşif uçuşunda batan bir tekneyi ve çevreye saçılan uyuşturucu paketlerini belirledi - Balıkesir ve Çanakkale sahillerinde denize saçılmış 1 ton 385 kilogram uyuşturucuyu ele geçiren ekiplerce yakalanan, aralarında batan teknenin sahibinin de bulunduğu 8 şüpheliden 5'i tutuklandı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, ADLİ SONUÇ EKLENDİ

BALIKESİR/ÇANAKKALE (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında batan bir tekneden etrafa saçılan 1 ton 411 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Maden Adası güney kıyısında bir paket gören Ayvalık Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Sahil güvenlik ve jandarma görevlilerince yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu pakette, vakumlanmış halde 26 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) olduğu anlaşıldı.

Bu olay üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle bölgede gerçekleştirilen keşif uçuşunda, Yellice Adası açıklarında ahşap bir teknenin battığı görüldü. Ayrıca, Yellice ve Kamış adaları bölgelerinde denize yayılmış paketler olduğu tespit edildi.

Bölgede 1 ton 100 kilogram skunk daha ele geçirilerek muhafazaya alındı.

- Paketler Çanakkale sahillerine kadar ulaştı

Öte yandan, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behram köyü Antik Liman mevkisi sahilinde paket olduğu ihbar edildi.

Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede, kıyıya vurmuş bir paketin içinde yaklaşık 14 kilogram uyuşturucu bulunduğu belirlendi.

Jandarma ve sahil güvenlik unsurlarının yaptığı araştırmalar sonucu ilçenin Büyükhusun köyü ve Behram sahilleri, Kadırga Koyu'nun yanı sıra Küçükkuyu Mahallesi'nde Mıhlı Deresi'nin denizle birleştiği yerde ve mahalle açıklarında toplam 285 kilogram skunk bulundu.

Teknenin batmasının ardından çevreye saçılan ve ekiplerin ele geçirdiği uyuşturucu miktarı 1 ton 411 kilograma ulaştı.

- Tekne aşırı yükten batmış

V.Y'ye ait olan teknenin, aşırı yükleme nedeniyle su alarak battığı anlaşıldı. Daha sonra tekne sahibi V.Y. ile bağlantısı olduğu değerlendirilen İ.İ.Ç Balıkesir'de, 6 şüpheli ise Çanakkale'de gözaltına alındı. Ayrıca iki araca el konuldu.

Çanakkale'de yakalanan M.K, O.D, A.D, S.B. ve S.K. çıkartıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, C.M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Balıkesir'de gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

PARTNERTuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!Tuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!
Şehit polis Ateş'in cenazesi Bayburt'a uğurlandıŞehit polis Ateş'in cenazesi Bayburt'a uğurlandı
Bekir Pakdemirli gazi ve şehit yakınlarıyla iftarda buluştuBekir Pakdemirli gazi ve şehit yakınlarıyla iftarda buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya tepki!

Hasan Cemal davasında karar açıklandı

Hasan Cemal davasında karar açıklandı!

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.