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GÜNCELLEME 2 - Denizli'de depo yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 23:10 | Son Güncelleme

Merkezefendi ilçesinde bir depoda çıkan yangın 7 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir depoda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bozburun Mahallesi'nde bir nakliyat şirketine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depodan yükselen yoğun dumanı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine, Denizli Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter de katıldı.

Kereste, mutfak eşyaları ve lastik hurdalarının tutuşması nedeniyle yoğun dumanın oluştuğu yangının, deponun diğer bölümlerine ve çevredeki ağaçlık alana sıçramaması için çaba harcandı.

Öte yandan deponun Denizlispor Yönetim Kurulu üyesi Fikret Akyol'a ait olduğu öğrenildi.

Denizlispor Kulübü Başkanı Mustafa Üstek de yangın yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Bu arada çevredeki bazı vatandaşların, yangını cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyadan canlı yayın yaptığı görüldü.

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- Yangın 7 saatte söndürüldü

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğleden sonra çıkan ve büyüyen yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürmeyi başardıklarını söyledi.

Yangına 50 itfaiye aracı ve 120 itfaiye eriyle müdahale ettiklerini belirten Başlı, "Yangına müdahalemiz dört koldan sürdü. Öğleden sonra çıkan yangını uzun uğraşlar sonunda kontrol altına almıştık. Yaklaşık 7 saatin sonunda başarılı bir şekilde söndürmeyi başardık. Ekiplerimiz soğutma işlemi yapıyor." ifadelerini kullandı.

İş yerinde büyük çapta hasarın oluştuğu ve yangının çıkış sebebinin detaylı incelemeden sonra açıklanacağı belirtildi.

Pazar günü olması nedeniyle depo içerisinde çalışanın olmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
depo itfaiye yangın

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