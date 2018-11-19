GÜNCELLEME 2 - Denizli'de eğitim uçağı düştü

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Sivil eğitim uçağının Babadağ ilçe sınırları içerisinde dağlık alana düştüğü tespit edilmiştir. Enkaza henüz ulaşılamamıştır. Uçakta iki kişi bulunduğu bilgisi edinilmiştir. Olay bölgesine AFAD ve 112 ekipleri arama kurtarma çalışmaları için yönlendirilmiş olup çalışmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Karahan, "Düşüş sebebi henüz bilinmiyor. Hava şartlarından mı teknik bir sebepten dolayı mı olduğu bilinmiyor. Verilen koordinatlara göre düştüğü tahmin edilen alana ulaşılmaya çalışılıyor. Sivil havacılık, AFAD, diğer ekiplerimiz bölgede uçağa ulaşmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise gazetecilere yaptığı açıklamada, bir öğrenci ve bir öğretici pilotla Çıldır Havalimanı'ndan kalkan Cessna 172 tipi bir eğitim uçağının Denizli Babadağ civarında radardan kaybolduğunu söyledi.

Vali Köşger, acil ihbarında bulunulduğunu belirterek, "Bunun üzerine hem ilimizden hem Antalya ve Afyon'dan kalkan helikopterler, jandarma ekipleri bölgede arama tarama faaliyetlerine başladı. Şu ana kadar uçakla ilgili henüz bir ize veya emareye rastlanılamadı. Görgü şahitlerinin yönlendirmesiyle de belli sisli bir bölge var, orada arama tarama çalışmalarımız devam ediyor. Henüz sonuç alınabilmiş değil. İnşallah sağ salim pilotlarımıza ulaşırız. Düşüş sebebine ilişkin herhangi bir bilgi yok." dedi.

Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu da gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının 5 bölgede sürdürüldüğünü söyledi.

Enkaza henüz ulaşılamadığını aktaran Uslu, şöyle konuştu:

"Köylülerimiz sesi duyduğunu söylüyor. Dağda olan çobanlar sesi duyduk diyor. Şu anda bu bölgede olduğunu düşünüyoruz. Aramalarımızı yoğunlaştıracağız bu alanda. Enkaza ulaşılamadı henüz. Sivridere ile Altındere Vadisi arasında bir bölgede olduğunu düşünüyoruz. Şu anda bölgeye ekiplerimizle birlikte gidiyoruz. Enkazı bulmaya çalışacağız."