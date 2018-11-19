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GÜNCELLEME 2 - Denizli'de eğitim uçağı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 16:17 | Son Güncelleme

Babadağ ilçesinde dağlık alana düşen 2 kişilik eğitim uçağını arama çalışması başlatıldı - Denizli Valisi Hasan Karahan: "Düşüş sebebi henüz bilinmiyor. Sivil havacılık, AFAD ve diğer ekiplerimiz bölgede uçağa ulaşmaya çalışıyorlar" - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger: "Şu ana kadar uçakla ilgili henüz bir ize veya emareye rastlanılamadı. Görgü şahitlerinin yönlendirmesiyle de belli sisli bir bölge var, orada arama tarama çalışmalarımız devam ediyor" - Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu: - "Köylülerimiz sesi duyduğunu söylüyor. Dağda olan çobanlar sesi duyduk diyor. Şu anda bu bölgede olduğunu düşünüyoruz" DETAYLAR EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Babadağ ilçesinde dağlık alanda bir eğitim uçağının düştüğü, bölgeye ekiplerin yönlendirildiği bildirildi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde iki kişi olduğu bildirilen uçağın Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktığını belirtti.

Karahan, "Düşüş sebebi henüz bilinmiyor. Hava şartlarından mı teknik bir sebepten dolayı mı olduğu bilinmiyor. Verilen koordinatlara göre düştüğü tahmin edilen alana ulaşılmaya çalışılıyor. Sivil havacılık, AFAD, diğer ekiplerimiz bölgede uçağa ulaşmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Sivil eğitim uçağının Babadağ ilçe sınırları içerisinde dağlık alana düştüğü tespit edilmiştir. Enkaza henüz ulaşılamamıştır. Uçakta iki kişi bulunduğu bilgisi edinilmiştir. Olay bölgesine AFAD ve 112 ekipleri arama kurtarma çalışmaları için yönlendirilmiş olup çalışmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

- Aydın Valisi Köşger ve Merkezefendi Kaymakamı Uslu'nun açıklaması

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise gazetecilere yaptığı açıklamada, bir öğrenci ve bir öğretici pilotla Çıldır Havalimanı'ndan kalkan Cessna 172 tipi bir eğitim uçağının Denizli Babadağ civarında radardan kaybolduğunu söyledi.

Vali Köşger, acil ihbarında bulunulduğunu belirterek, "Bunun üzerine hem ilimizden hem Antalya ve Afyon'dan kalkan helikopterler, jandarma ekipleri bölgede arama tarama faaliyetlerine başladı. Şu ana kadar uçakla ilgili henüz bir ize veya emareye rastlanılamadı. Görgü şahitlerinin yönlendirmesiyle de belli sisli bir bölge var, orada arama tarama çalışmalarımız devam ediyor. Henüz sonuç alınabilmiş değil. İnşallah sağ salim pilotlarımıza ulaşırız. Düşüş sebebine ilişkin herhangi bir bilgi yok." dedi.

Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu da gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının 5 bölgede sürdürüldüğünü söyledi.

Enkaza henüz ulaşılamadığını aktaran Uslu, şöyle konuştu:

"Köylülerimiz sesi duyduğunu söylüyor. Dağda olan çobanlar sesi duyduk diyor. Şu anda bu bölgede olduğunu düşünüyoruz. Aramalarımızı yoğunlaştıracağız bu alanda. Enkaza ulaşılamadı henüz. Sivridere ile Altındere Vadisi arasında bir bölgede olduğunu düşünüyoruz. Şu anda bölgeye ekiplerimizle birlikte gidiyoruz. Enkazı bulmaya çalışacağız."

- 5 bölgede arama kurtarma çalışması devam ediyor

Vali Karahan arama çalışmalarının bulunduğu bölgede inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan AFAD, jandarma, Dağ Arama Kurtarma, İHH ekipleri bölgedeki dağlık alanda yaya olarak arama faaliyetlerine devam ediyor.

Babadağ ilçesindeki dağlık alanda düşen uçağın arama çalışmasının yapıldığı alanın sarp kayalık ve havanın da sisli olması nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Askeri helikopterle havadan destek veren ekipler de çalışmalarına devam ediyor.

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