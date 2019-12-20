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GÜNCELLEME 2 - Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler taburcu edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 20:59 | Son Güncelleme

ÖĞRENCİLERİN TABURCU EDİLMESİ EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir ortaokulda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde bulunan Hacı Halil Bektaş Ortaokulu 5-D sınıfındaki bazı öğrenciler, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

Haber verilmesi üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 14 öğrenciyi Denizli Devlet Hastanesine götürdü.

Öğrencilerin, bir velinin hayır amacıyla okula gönderdiği hazır kekten yedikleri öğrenildi. İl Sağlık ile Tarım ve Orman Müdürlükleri yetkilileri de öğrencilerin yediği kek ve içtikleri sudan numune aldı.

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin sağlık durumları iyi. Gerekli tedavileri yapıldı, serum verildi." dedi.

Öğrencilerden 3'ünün muayenesi ayakta yapılırken, müşahede altında tutulan diğerleri de tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Anahtar Kelimeler:
gıda Okul öğrenci zehirlenme

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