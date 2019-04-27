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GÜNCELLEME 2 - Denizli'de tekstil fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 13:41 | Son Güncelleme

Üretim ve satış yapılan 3 katlı tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 6,5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü - İçerideki tekstil ürünleriyle birlikte tamamen yanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 6,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Korucuk Mahallesi Denizli-Pamukkale yolundaki bir tekstil fabrikasında saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Üretim ve satış yapılan 3 katlı fabrikadaki yangına, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli 130 kişilik ekip ve 45 araçla müdahale edildi.

Turistler için satış mağazası da bulunan tesise gelen çalışanlar, depodaki malzemeleri yangından kurtarmak için seferber oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalarda tankerlerle su takviyesi yapıldı.

Fenalık geçiren fabrika işçilerine 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. 250 kişinin istihdam edildiği öğrenilen fabrikanın yanışını, çalışanlar gözyaşları içinde izledi.

Çalışanlardan Rıdvan Demir, ekmek kapıları yandığı için çok üzüldüğünü söyledi.

Geceden itibaren içeriden alabildikleri ürünleri kurtarmaya çalıştıklarını dile getiren Demir, "Burası yüzlerce kişinin ekmek yediği bir yerdi. Çok üzgünüz, söylenecek bir şey yok." dedi.

Tekstil ürünleri ile kimyasal maddelerin de bulunduğu fabrikadaki yangın, itfaiyenin 6,5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

İçerideki tekstil ürünleriyle birlikte tamamen yanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.

- Kara yolu ulaşıma kontrollü açıldı

Güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan yolun Pamukkale istikametinde ulaşım, yangının söndürülmesi nedeniyle kontrollü sağlanıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, AA muhabirine, tekstil fabrikasının aynı zamanda turizme hizmet eden bir işletme olduğunu belirtti.

İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin gece saat 03.40 sıralarında olay yerine giderek yangına müdahale etmeye başladığını anlatan Gökoğlan, şu bilgileri verdi:

"Burası kapalı alanı çok olan bir yer. İçerisinde poliüretan, petrol türevlerinin, ham madde bezlerinin rulo halinde olduğu bir yer. Dolayısıyla yangını söndürmekte güçlük çekildi. Şu anda belediyemizin burada 54 aracı, 130 civarında personeli geceden beri çalışmakta. Yangın söndü, soğutma çalışmaları devam ediyor. Tam yangın söndü derken bundan birkaç saat önce içeride bulunan 18 sanayi tüpünün parlaması ve patlaması neticesinde alevler yeniden yükselmeye başladı. Dolayısıyla yangın söndürme söndürme süreci birkaç saat daha uzamış oldu. Şu anda yangın söndürüldü, içeride kısmi yanışlar var ama yangın tamamen söndürüldü, şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. En önemli tesellimiz burada herhangi bir herhangi bir yaralanma veya ölümün olmaması sadece maddi hasar var."

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı da fabrikadaki ham maddelerin cinsinden dolayı hızla büyüyen yangını 6,5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına aldıklarını bildirdi.

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Denizli fabrika Pamukkale tekstil tekstil fabrikası yangın

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