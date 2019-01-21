GÜNCELLEME 2 - Denizli'de yolcu minibüsünün çarptığı yaya öldü

Tomay'ın, yarıyıl tatilinde bir giyim mağazasında harçlığını çıkartmak için çalışmaya başladığı öğrenildi.

Üzerinde kimlik kartı bulunmadığı için parmak izinden kimliği tespit edilen Tomay'ın, Cumhuriyet Lisesinde 10. sınıf öğrencisi olduğu ifade edildi.

- "Gözümün nurunu kaybettim"

Tomay'ın cenazesi, PAÜ morgundaki işlemlerinin ardından aile yakınları tarafından alınarak Kale ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'ne götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından Tomay'ın cenazesi Bekirler Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Baba Yıldıray Tomay gazetecilere yaptığı açıklamada, kızını trafik kazasından kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Gözümün nurunu kaybetmenin açısını yaşıyorum. O benim canım kızımdı. Bizi çok erken bıraktı." dedi.



