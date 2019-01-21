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GÜNCELLEME 2 - Denizli'de yolcu minibüsünün çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 18:06 | Son Güncelleme

Lise öğrencisi olan 16 yaşındaki Zinnur Tomay'ın, okul harçlığını çıkartmak için sömestir tatilinde çalışmaya başladığı iş yerine gittiği öğrenildi - Tomay'ın cenazesi toprağa verildi HAYATINI KAYBEDEN YAYANIN TOPRAĞA VERİLMESi EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Denizli'de yolcu minibüsünün çarptığı yaya öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Zinnur Tomay, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Hidayet Kaya yönetimindeki 20 M 0615 plakalı yolcu minibüsü, Sarayköy Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Tomay'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tomay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tomay'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) morguna kaldırıldı.

Sürücü Kaya ise gözaltına alındı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, minibüsün çarptığı görülüyor.

- Yarıyıl tatilinde harçlığını çıkartmak için işe girmiş

Üzerinde kimlik kartı bulunmadığı için parmak izinden kimliği tespit edilen Tomay'ın, Cumhuriyet Lisesinde 10. sınıf öğrencisi olduğu ifade edildi.

Tomay'ın, yarıyıl tatilinde bir giyim mağazasında harçlığını çıkartmak için çalışmaya başladığı öğrenildi.

Öte yandan minibüs sürücüsü Kaya'nın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

- "Gözümün nurunu kaybettim"

Tomay'ın cenazesi, PAÜ morgundaki işlemlerinin ardından aile yakınları tarafından alınarak Kale ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'ne götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından Tomay'ın cenazesi Bekirler Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Baba Yıldıray Tomay gazetecilere yaptığı açıklamada, kızını trafik kazasından kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Gözümün nurunu kaybetmenin açısını yaşıyorum. O benim canım kızımdı. Bizi çok erken bıraktı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze Kayabaşı Mahallesi minibüs öğrenci

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