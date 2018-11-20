HABER

GÜNCELLEME 2 - Düşen eğitim uçağının enkazı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 15:50 | Son Güncelleme

Aydın'dan havalandıktan sonra düşen ve arama çalışmaları Denizli'de yürütülen eğitim uçağının enkazı Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulundu, iki kişinin cesedine ulaşıldı - Cesetler jandarma ve AFAD ekiplerince enkazdan çıkartıldı - Sarp kayalık arazide yarı yanmış şekilde bulunan uçak enkazı için kaza kırım çalışmaları yürütülüyor - Kazada hayatını kaybeden eğitmen pilot Hamdi Yılmaz'ın Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki görevinin ardından 8 ay önce Çıldır'daki THY Uçuş Akademisinde görev yapmaya başladığı, pilot adayı Merve Altun'un ise ağabeyinin de pilot olduğu öğrenildi CESETLERİN ÇIKARTILMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

AYDIN/DENİZLİ (AA) - Aydın'da havalandıktan sonra düşen ve arama çalışmaları Denizli'de yürütülen eğitim uçağının enkazı, Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulundu.

Dün sabah saatlerinde Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra radardan kaybolan ve arama çalışmaları başlatılan Cessna 172 tipi eğitim uçağının, bu sabah Aydın'ın Karacasu ilçesinde düştüğü yer tespit edildi.

Bölgeye gönderilen ekipler, uçağın enkazına ulaştı.

Denizli Valisi Hasan Karahan, düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

- Önce tekerlek parçaları bulundu

Dün saat 09.50'de Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalkan, eğitmen pilot Hamdi Yılmaz ve pilot adayı Merve Altun'u taşıyan Cessna 172 tipi uçaktan acil durum sinyali alınması sonrası Denizli, Aydın, İzmir ve Afyonkarahisar AFAD ekipleri, Denizli UMKE, itfaiye ve emniyet güçleriyle sivil toplum kuruluşlarından 150 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturulmuştu.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde yoğunlaştırılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında, dağın Karacasu ilçesine yakın kesimlerinde uçak tekerleği parçaları tespit edildi. Enkaz, bu sabah Aydın'ın Karacasu ilçesi kırsalındaki Dikmen Mahallesi yakınlarındaki yaklaşık 2200 rakımlı Ayçukuru mevkisinde bulundu.

Denizli AFAD İl Müdürlüğüne bağlı bir ekip, Ayçukuru mevkisine yürüdü. Kayalık ve sarp arazide yapılan yürüyüş sonrası, sabah saatlerinde uçağın yarı yanmış enkazına ulaşıldı.

Uçağın enkazının bulunduğu bölgede dün de havadan arama çalışmaları yapıldığı ancak sis yüzünden düşük olan görüş mesafesi nedeniyle enkazın fark edilemediği öğrenildi. Uçağın enkazının dün akşam bulunan tekerin dağın zirvesine doğru yaklaşık 300 metre yukarısında olduğu tespit edildi.

Ekipler, uçakta eğitmen pilot Hamdi Yılmaz ve pilot adayı Merve Altun'un cesedine ulaştı.

3 parça halinde bulunan uçağın 2096 rakımında kayalıklara çarparak alev aldığı ve düştüğü bu esnada da mürettebatın hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

- Havadan ve karadan ulaşma çabaları

Enkazın tespiti sonrası, karadan bölgeye ulaşımın güç olması ve sis nedeniyle jandarma ve AFAD İzmir İl Müdürlüğüne bağlı 2 ekip, helikopterle bölgeye indirildi.

Sis ve rüzgar çalışmaları olumsuz etkilerken bölgenin sarp arazi olması nedeniyle helikopterler olay yerinin 1 kilometre yakınına iniş yapabildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından Yılmaz ve Altun'a ait cesetler enkazdan çıkartıldı. Cenazeler, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sarp arazide güçlükle taşınarak bölgeye yakın bir noktadaki araca konuldu.

Olaya ilişkin görevlendirilen cumhuriyet savcıları çalışmalarını tamamlarken bölgeye gelen ekiplerin kaza kırım çalışmaları sürüyor.

- Samsun'dan 8 ay önce geldi

Kazada hayatını kaybeden eğitmen pilot Hamdi Yılmaz'ın, bir dönem Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYTEM) bünyesinde uçuş eğitimi verdiği, 8 ay önce Çıldır Havalimanı'ndaki THY Uçuş Akademisinde görev yapmaya başladığı belirtildi.

Aydın'da pilotluk eğitimi alan Merve Altun'un (28) ise Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu ve bir ağabeyinin de pilot olduğu öğrenildi.

PARTNERApple'a büyük şok... iPhone gelişmesi can sıktı!Apple'a büyük şok... iPhone gelişmesi can sıktı!
Vali Akbıyık'tan Çukurca ziyaretiVali Akbıyık'tan Çukurca ziyareti
1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın ceset Denizli eğitim uçağı Enkaz

En Çok Okunan Haberler

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!

1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!

Antalya'da balon balığını yiyen kişi zehirlenerek yoğun bakıma kaldırıldı

Antalya'da balon balığını yiyen kişi zehirlenerek yoğun bakıma kaldırıldı

Erzurum'daki doğalgaz patlamasında korkunç görüntüler

Erzurum'daki doğalgaz patlamasında korkunç görüntüler

Ünlü isimler tarafından tanıtılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden zehir çıktı!

Ünlü isimler tarafından tanıtılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden zehir çıktı!

Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu

2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.