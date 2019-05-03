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GÜNCELLEME 2 - Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 9 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 16:37 | Son Güncelleme

Ayvalık ilçesi açıklarında batan teknedeki biri kadın, biri çocuk 5 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı - 4 kadın ve 5 çocuğun cesetlerine ulaşan ekipler, kaybolduğu değerlendirilen 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlattı ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, kaybolduğu değerlendirilen 3 kişi aranıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çıplak Ada'nın batısında, düzensiz göçmenlerin olduğu bir teknenin battığı ihbar edildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik tarafından kısa sürede bölgeye 4 bot ve iki helikopter gönderildi.

Ekiplerce başlatılan arama kurtarma faaliyeti sonucu biri kadın, biri çocuk 5 kişi kurtarıldı.

Teknedeki düzensiz göçmenlerden 4'ü kadın, 5'i çocuk 9 kişinin ise cesetlerine ulaşıldı.

Kurtarılanlardan teknede 17 kişinin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine kaybolduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kaybolanlardan birinin, kaçışı organize ettiği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir düzensiz göçmen tekne

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