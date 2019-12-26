GÜNCELLEME 2 - Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Van Gölü'nde alabora oldu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde alabora olması sonucu yabancı uyruklu 7 kişi yaşamını yitirdi, 64 kişi kurtarıldı. Valilikten yapılan açıklamada, 02.30-03.00 sularında ilçenin Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olduğu bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlk belirlemelere göre, olay yerinde 5 kişi ölü olarak bulunurken kaldırıldıkları Adilcevaz Hastanemizde 2 kişinin vefat etmesiyle toplamda 7 şahıs hayatını kaybetmiştir. Kurtulan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelerimize nakledilmişlerdir. Bölgede jandarma ve AFAD ekipleri ile emniyet dalgıç ekiplerince arama, tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." - Van'dan ekipler bölgeye sevk edildi

Tekneden yaralı kurtarılan düzensiz göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda gölde kayıpların olabileceğini değerlendiren ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Van'dan İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit Bot Timi Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi de bölgeye sevk edildi. Ekipler, Adilcevaz sahilindeki bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek verecek. Bu arada, Van'dan Bitlis'e düzensiz göçmen taşıyan organizatörlerin, yol üzerindeki kontrol noktalarında yakalanmamak için Van Gölü'nü kullandığı değerlendiriliyor. Jandarma ve emniyetin sahil güvenlik ekipleri de organizatörlerin gölde kullandığı güzergahlarda sürekli devriye görevi yürütüyor. - "Motor yandı, tekne sol tarafa devrildi" Tekneden kurtulan Afganistan uyruklu Abdulbari Munnib, olay esnasında teknede bulunanları kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı. Gece tekneye bindiklerinde yaklaşık 100 kişi olduklarını ileri süren Munnib, şöyle dedi: "Tekne şimdi bulunduğu yerden yaklaşık 10 metre daha gerideydi. Motorun yanması üzerine korkudan herkes yerinden kalktı. Bunun üzerine tekne sol tarafa devrildi. Herkes kendisini suya attı. Teknede bizden büyükler de vardı. Suyun derinliği boynumuza kadar geliyordu. Bizden küçük bir çocuk vardı. O çocuk da kurtulmuş. Teknede kadın yoktu. Akşam tekneye bindiğimizde 100 ila 110 kişi vardı. Kıyıda yatan bir kişi vardı, o da ölmüştü. Teknede Bangladeş, Afganistan, Suriye, Pakistan, İran ve Hindistanlı vardı. Onları tanımıyoruz. Arkadaşlarımızı çıkarmak için elimizden geleni yaptık.