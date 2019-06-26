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GÜNCELLEME 2 - Edirne’de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 09:06 | Son Güncelleme

Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Edirne Valiliği: - "Meriç ilçemiz Büyük Doğanca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araca jandarma komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış, merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyük Doğanca Mahallesi Artezyen Caddesi’nde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvan, kimliği henüz tespit edilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

Kazada 10 düzensiz göçmen öldü, 30 kişi yaralandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp olay yerine giderek bilgi aldı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaşamanı yitirenler ise morga götürüldü.

-"Dur ihtarına uymadı"

Edirne Valiliği olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kazada ölen düzensiz göçmenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dilendi.

Açıklamada, "Meriç ilçemiz Büyük Doğanca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araca jandarma komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış, merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş, 30 göçmen ise yaralanmıştır." bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Kaza yaralı

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