GÜNCELLEME 2 - Edremit Körfezi'nde sazlık alanda yangın

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Edremit'e bağlı Akçay Mahallesi ile Burhaniye ilçesi arasındaki Dalyan mevkisinde deniz kıyısına yakın sazlık bir alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Karadan arazözlerle yürütülen söndürme çalışmalarına iki helikopterle de destek veriliyor.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

- "Tedbir amacıyla bir ev boşaltıldı"

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dalyan mevkisinde başlayan sazlık yangınının yerleşim alanına yakın olduğunu söyledi.

Sırmalı, söndürme çalışmalarına devam edilen bölgedeki iki konuttan birinin boş olduğunu, diğerinin ise tedbir amaçlı tahliye edildiğini aktardı.

Alevlerin herhangi bir araca ya da eve sıçramadığını, sadece sazlık alanda devam ettiğini belirten Sırmalı, "Havadan Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait helikopter, karadan ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit, Zeytinli, Akçay ve Burhaniye Grup Amirliği ekipleri ile arazözlerle yangını sürdürme çalışmaları sürüyor." dedi.