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GÜNCELLEME 2 - Edremit Körfezi'nde sazlık alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 16:37 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü deniz kıyısına yakın sazlık bölgedeki bir ev, önlem amacıyla tahliye edildi - Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan: - "Şu anda bizi umutsuzluğa götürecek, moralimizi bozacak bir gelişme yok. Müdahaleler devam ediyor. Yangın kontrollü bir şekilde söndürülmeye çalışılıyor" BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Edremit Körfezi'nde sazlık alanda yangın

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Edremit'e bağlı Akçay Mahallesi ile Burhaniye ilçesi arasındaki Dalyan mevkisinde deniz kıyısına yakın sazlık bir alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Karadan arazözlerle yürütülen söndürme çalışmalarına iki helikopterle de destek veriliyor.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

- "Tedbir amacıyla bir ev boşaltıldı"

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dalyan mevkisinde başlayan sazlık yangınının yerleşim alanına yakın olduğunu söyledi.

Sırmalı, söndürme çalışmalarına devam edilen bölgedeki iki konuttan birinin boş olduğunu, diğerinin ise tedbir amaçlı tahliye edildiğini aktardı.

Alevlerin herhangi bir araca ya da eve sıçramadığını, sadece sazlık alanda devam ettiğini belirten Sırmalı, "Havadan Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait helikopter, karadan ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit, Zeytinli, Akçay ve Burhaniye Grup Amirliği ekipleri ile arazözlerle yangını sürdürme çalışmaları sürüyor." dedi.

- "Yangın yaklaşık 500 dönüm alanda etkili oluyor"

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.

Alevlerin yaklaşık 500 dönüm alanda etkili olduğu bilgisini paylaşan Arslan, şunları kaydetti:

"Burhaniye tarafındaki yerleşim yerlerine çok yakın noktalara gelmiş ama ekiplerin müdahalesi sonucunda engellenmiş. Denizin yakın olması büyük bir avantaj, helikopterler 5 dakikada bir suyu doldurup boşaltıyorlar. Bu büyük bir avantaj. Yangın henüz sönmedi, devam ediyor ancak yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alınma durumu söz konusu olacak. Şu anda bizi umutsuzluğa götürecek, moralimizi bozacak bir gelişme yok. Müdahaleler devam ediyor. Yangın kontrollü bir şekilde söndürülmeye çalışılıyor."

Edremit Körfezi'nde sazlık alanda yangın

Edremit Körfezi'nde sazlık alanda yangın

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit sazlık yangın

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