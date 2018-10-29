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GÜNCELLEME 2 - Endonezya’da yolcu uçağı denize düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 14:43 | Son Güncelleme

Uçaktaki 6 kişinin cesedine ulaşıldı CESET SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Endonezya'da Lion Havayolları'na ait JT 610 sefer sayılı yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra denize düştü. Arama kurtarma çalışmalarında denizden 6 kişinin cesedi çıkarıldı.

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumundan (BASARNAS) yapılan açıklamada, Lion Havayolları'na ait JT 610 sefer sayılı yolcu uçağının, başkent Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğü ifade edildi. 8 kişilik mürettebat ve ikisi bebek 181 yolcu taşıyan uçağın enkazının bulunduğu bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında 6 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, cesetler başkent Cakarta'daki Priok Limanı'na götürüldü.

Uçağın pilotunun Hindistan ve bir yolcunun da İtalya vatandaşı olduğu duyuruldu.

Pilotun havalandıktan sonra geri dönüş izini istediği ancak daha sonra uçağın radardan kaybolduğu belirtildi.

Uçağın enkazı Batı Cava’nın Karawang bölgesi açıklarında bulundu. Bölgedeki balıkçılar dahil 300 kişilik ekip ile arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer ayrıca uçağın enkazının deniz seviyesinin 35 metre altında olduğunu açıklarken, bölgede yolculara ait bazı eşyaların bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan uçakta yakınları bulunan aileler, havalimanı yetkililerinden son duruma ilişkin bilgi almaya çalışıyor.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi Başkanı Soerjanto Tjahjono, Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi, JT 610 sefer sayılı uçağın, şirketin bünyesine son kattığı yeni uçaklardan biri olduğunu belirtti.

Endonezya’da 2014 yılında AirAsia Havayollarına ait yolcu uçağının Surabaya kentinden Singapur’a giderken Batı Kalimantan açıklarında denize düşmesi sonucu 162 kişi yaşamını yitirmişti.

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Endonezya Lion Havayolları Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu'ndan (BASARNAS) yolcusu

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