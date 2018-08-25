GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü, 3 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Adıbelli'nin (32) kullandığı 34 JD 4252 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolunun Heybeli köyü kavşağında karşı yönden gelen Kamil Karataş (27) idaresindeki 34 LJ 1087 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 8 kişi araçlarda sıkıştı.

Kaza yerine sevk edilen jandarma, polis ve AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Karataş ile aynı araçta bulunan 1 yaşındaki kızı Esmanur Karataş, Güven, kızları Eylül (3) ve Yaren Zehir (4) ile sürücü Adıbelli ile aynı otomobildeki Burhan Olcay (30) yaşamını yitirdi.

Kazada sürücü Karataş'ın eşi Duygu Karataş ve kuzeni Demet Zehir ile diğer otomobildeki Mahsun Yıldırım yaralandı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, aynı hastanenin morguna konuldu.

- Kaza düğün yolunda meydana gelmiş

Demet Zehir'in, kazada ölen Güven Zehir'in eşi olduğu, Karataş ve Zehir ailelerinin, sürücü Karataş'ın kardeşinin Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki düğününe katılmak için İstanbul'dan yola çıktıkları belirtildi.

Sürücü Adıbelli ile aynı araçtaki Olcay ve Yıldırım'ın, Kurban Bayramı tatilini geçirdikleri Gaziantep'ten gezmek için Erzurum'a geldikleri, kazanın İstanbul'a dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.