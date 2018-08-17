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GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da kaymakamlıkta silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 18:23 | Son Güncelleme

Tercan Kaymakamlığında müftülükçe düzenlenen toplantıda müftülük personelinin silahla ateş açması sonucu 2 kişi öldü, aralarında zanlının da bulunduğu 5 kişi yaralandı - Hayatını kaybeden Ersin Kan'ın Tercan Müftü Vekili, Rasim Kılıç'ın ise müftülük veri hazırlama memuru olduğu belirtildi - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen: "Bayram arifesinde Tercan Müftülüğümüzde yaşanan elim bir hadise" - İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik: "Hastanemize gelen 5 tane ateşli silah yaralanması var. 5'inin de durumunun çok iyi olmadığını söyleyebilirim" YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan Kaymakamlığında müftülükçe düzenlenen toplantıda, bir müftülük personelinin silahla ateş açması sonucu, Tercan Müftü Vekili Ersin Kan ile müftülük memuru Rasim Kılıç yaşamını yitirdi, zanlı da dahil olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kaymakamlık binası giriş katındaki müftülük salonunda düzenlenen toplantı sırasında, müftülük personeli Fatih A. ile bazı kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Fatih A, tabanca ile çevreye rastgele ateş açtı.

Zanlının silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Rasim Kılıç ve Ersin Kan öldü; Muhammet Fatih Küçükyıldız (30), Murat Kılıç (45), Harun Yakup Günday ve Sait Günday yaralandı. Zanlı, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Yaralanan zanlı ile 4 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, AA muhabirine, olayın, Tercan ilçesi kaymakamlık binasındaki toplantı salonunda, müftülüğün her ay yaptığı toplantı sırasında yaşandığını söyledi.

Baştürk, "Toplantı sırasında müftülük personeli olan ve psikolojik sorunları bulunan bir zanlının toplantı salonuna girip ateş açması sonucu 2 kişi öldü, yaralılar da var." dedi.

Toplantıya imamlar ile müftülük personelinin katıldığını belirten Baştürk, güvenlik güçlerinin olay yerinde kontrolü sağladığını kaydetti.

- Yaralıların sağlık durumu ağır

Valilikten yapılan açıklamada ise olayın müftü odası ile evrak bürosundaki müftülük çalışanlarının toplantısı sırasında yaşandığı belirtilerek, zanlı Fatih A'nın müftülükte yardımcı hizmetler kadrosunda çalıştığı bildirildi.

Fatih A'nın izin talebi nedeniyle tartışma çıktığı aktarılan açıklamada, zanlının, müftü odası ve evrak odasındaki çalışanlara ateş açtığı, ardından kafasına ateş ederek yaralandığı belirtildi.

Ölü ve yaralıların kimliklerinin paylaşıldığı açıklamada, yaralıların Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldığı bilgisi verildi.

Zanlının da aralarında yer aldığı 5 kişinin, bu hastanedeki ilk müdahale sonrası Erzincan Mengücek Gazi ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği belirtilirken, 5 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

İşliyen, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kaymakamlık binasındaki Tercan Müftülüğünde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaşanan olayın üzücü olduğunu söyledi.

- "Bayram arifesinde yaşanan elim bir hadise"

Kavganın, Türkiye genelinde yurt içi ve dışındaki camiler için başlatılan yardım kampanyasında elde edilen paraların müftülüğe teslimi sırasında gerçekleştiğini anlatan İşliyen, şu bilgileri paylaştı:

"Bayram arifesinde yaşanan elim bir hadise. Maalesef müftülük çalışanlarından hizmetli olan bir arkadaşımız ki tanıyan arkadaşlarımız psikolojik problemleri, sıkıntıları olduğunu, imamlığı da bundan dolayı bırakıp hizmetli kadrosuna geçtiğini söylüyor, muhtemelen geçirmiş olduğu bir cinnet neticesinde yanındaki ruhsatlı silahıyla müftülüğe vekalet eden vaiz arkadaşımız Ersin Kan hocamız ile yıllardan beri Tercan Müftülüğümüzde hizmet eden müftülük veri hazırlama memurumuz Rasim Kılıç'ı silahla vuruyor. Bu iki arkadaşımız olay yerinde vefat ediyor. 5 arkadaşımız ise hastanede tedavi görüyor. Tedavi görenlerin arasında olayın faili olan ve arkadaşlarımızı vurduktan sonra intihar teşebbüsünde bulunan kişi de var. Onun da durumu ağır."

Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik de saldırıda iki kişinin olay yerinde öldüğünü belirterek, "Hastanemize gelen 5 tane ateşli silah yaralanması var. 5'inin de durumunun çok iyi olmadığını söyleyebilirim. Bunlardan ikisi gelir gelmez acil ameliyata alındı. Biri kafasından biri göğsünden yaralı. Geri kalan üç hasta da şu an acil serviste ön değerlendirmeleri yapılarak müdahale ediliyor." diye konuştu.

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silahlı saldırı tercan ilçesi Tercan Kaymakamlığı

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