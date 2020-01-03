GÜNCELLEME 2 - Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ayhan Memük, ifadelerini aldığı yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K. ile İ.M.H'yi serbest bırakırken, 5 şüpheliyi "göçmen kaçakçılığı" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Şüpheli özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S, şirket yöneticisi O.K. ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K, ile İ.M.H, Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliğinden çıkarılarak, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince 5 şüpheli ''göçmen kaçakçılığı'' suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden şirket yöneticisi O.K'nin ifadesinde, Beyrut'tan tanıdığı bir kişinin telefonla arayarak, uluslararası önem arz eden bir iş olduğunu, bu konuda kendilerine yardım etmesi gerektiğini, yapmaması durumunda da çocuğuna ve eşine zarar vereceklerini söyleyerek kendisini tehdit ettiğini anlattığı öğrenildi.

Şüpheli O.K'nin ifadesinde, korktuğu için gerekli ayarlamaları yaptığını, havalimanına getirilen kişiyi jetten alarak diğer jete götürdüğünü, bu kişinin kim olduğunu bilmediğini söylediği belirtildi.

