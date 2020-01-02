GÜNCELLEME 2 - Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçtığı iddiası

"Japonya’dan yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanına gelen eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir havayolu şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S ile şirket yöneticisi O.K ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K ve İ.M.H. Cumhuriyet Savcılığı talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince gözaltına alınmıştır."

Soruşturma kapsamında, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S, şirket yöneticisi O.K ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K, ile İ.M.H. gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli için ek gözaltı süresi verildi.

- İki uçuş inceleniyor

Bu arada, soruşturma kapsamında 29-30 Aralık'ta, Japonya'nın Osaka kentinden Atatürk Havalimanı'na, buradan da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a özel jetlerle icra edilen iki uçuş inceleniyor.

Bu uçuşlardan, Osaka'dan hareket eden uzun menzilli iş jeti, Rusya hava sahası üzerinden Atatürk Havalimanı'na 29 Aralık Pazar günü saat 05.15'te indi. Atatürk Havalimanı'ndan Beyrut'a da "Bombardier Challenger 300" tipi iş jeti 30 Aralık Pazartesi günü saat 06.00'da havalandı.

- Ghosn kimdir?

Carlos Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmiş, 2001'de ise hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın üst yöneticiliğine getirilmişti.

Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi Ortaklığının Başkanı Carlos Ghosn'un görevine 22 Kasım 2018'de son vermişti.

