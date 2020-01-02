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  4. GÜNCELLEME 2 - Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçtığı iddiası

GÜNCELLEME 2 - Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçtığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 19:09 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4'ü pilot 7 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi verildi ŞÜPHELİLER İÇİN EK GÖZALTI SÜRESİ VERİLMESİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli için ek gözaltı süresi verildi.

Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanına gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S, şirket yöneticisi O.K ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K, ile İ.M.H. gözaltına alındı.

Yeşilköy Polis Merkezinde bulunan şüpheliler hakkında savcılık tarafından 24 saatlik ek gözaltı süresi verildi.

-Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Japonya’dan yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanına gelen eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir havayolu
şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S ile şirket yöneticisi O.K ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K ve İ.M.H. Cumhuriyet Savcılığı talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince gözaltına alınmıştır."

- İki uçuş inceleniyor

Bu arada, soruşturma kapsamında 29-30 Aralık'ta, Japonya'nın Osaka kentinden Atatürk Havalimanı'na, buradan da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a özel jetlerle icra edilen iki uçuş inceleniyor.

Bu uçuşlardan, Osaka'dan hareket eden uzun menzilli iş jeti, Rusya hava sahası üzerinden Atatürk Havalimanı'na 29 Aralık Pazar günü saat 05.15'te indi. Atatürk Havalimanı'ndan Beyrut'a da "Bombardier Challenger 300" tipi iş jeti 30 Aralık Pazartesi günü saat 06.00'da havalandı.

- Ghosn kimdir?

Carlos Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmiş, 2001'de ise hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın üst yöneticiliğine getirilmişti.

Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi Ortaklığının Başkanı Carlos Ghosn'un görevine 22 Kasım 2018'de son vermişti.

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Atatürk Havalimanı Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan a

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