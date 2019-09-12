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GÜNCELLEME 2 - Evinde bıçakla öldürülen kadının katil zanlısı oğlu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 23:18 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kadının yalnız yaşadığı evde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Denizli'de üniversitede okuyan oğlu gözaltına alındı - Olay günü eve girip çıktığı güvenlik kameralarınca görüntülenen ve cenazeyi teslim alması için polis tarafından çağrıldıktan sonra otogarda yakalanan şüpheli, cinayeti itiraf etti - Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan annesinin katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ile Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 yıl önce eşinden boşanan maktul Tülin Beygirci'nin (48) evinin çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.

Son birkaç günde eve giren kişilerin ifadelerine başvuran polis, kamera kayıtlarında görülen kadının oğlu Berke K'nin (24), Denizli'de üniversite öğrencisi olduğunu tespit etti.

Berke K'ye telefonla ulaşan polisler, annesinin vefat ettiğini, cenazesini Adli Tıp Kurumundan teslim alması için Bursa'ya gelmesi gerektiğini söyledi.

Bu kişinin konuşmalarından şüphelenen polis, kaçma ihtimaline karşı Denizli'den bineceği otobüsü de takibe aldı.

Ekipler, zanlıyı Bursa'da otogarda polis aracına bindirip Gemlik Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

- Okulu uzayınca "yüksek lisans" yalanı uydurmuş

Gözaltına alınan Berke K'nin, polise verdiği ifadede annesini öldürdüğünü itiraf ettiği, yaz tatili boyunca Gemlik'te aynı evde kaldıklarını ve aralarında zaman zaman tartışma çıktığını anlattığı belirtildi.

Bazı derslerden kaldığı için okulu uzayan şüphelinin, bunu gizlemek için annesine "Yüksek lisans yapacağım" yalanını söylediği öğrenildi. Bu yalana inanan kadının Denizli'ye oğlunun yanına taşınmayı planladığı, Berke K'nin de yalanı ortaya çıkacağı için kendini baskı altında hissettiğini dile getirdiği ifade edildi.

Katil zanlısının, cinayetin namus yüzünden başka birisi tarafından işlendiği izlenimi vermek için evdeki bir aynaya kanla "Mahallenin de onuru var" yazdığı da ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berke K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Beygirci'nin cenazesi, yakınları, arkadaşları ve komşularının katılımıyla Küçük Kumla Sahil Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Gemlik ilçesi sahilindeki Kumla Mahallesi'nde bulunan evinde yalnız yaşayan Tülin Beygirci, çalıştığı fabrikadaki işine gitmeyince mesai arkadaşları durumdan şüphelenmişti. İhbar üzerine dün eve giden polisler, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde Beygirci'nin vücuduna aldığı 50'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldüğünü tespit etmişti. Kadının cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.

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