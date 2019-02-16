GÜNCELLEME 2 - Fatih'te bina çöktü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir kısmı çöken 3 katlı ahşap bina kepçeyle yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokağı'nda 3 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boş olduğu belirtilen binanın yola doğru çökmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu.

Sokak girişi emniyet şeridiyle kapatılırken, binanın geri kalan kısmı kepçeyle yıkıldı. Belediye ekipleri, iş makinesi ve hafriyat kamyonlarıyla moloz temizleme çalışması yaptı.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra arama kurtarma ekipleri de tedbir amaçlı bölgede yer aldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokağı'nda bulunan, daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap, metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yok." bilgisi verildi.

