GÜNCELLEME 2 - FETÖ firarisi İsmail Çolak tutuklandı

DÜZCE AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, kapatılan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak tutuklandı. Alınan bilgiye göre, dün Polonya'dan gelerek emniyete teslim olan, kapatılan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi firari FETÖ/PDY şüpheli İsmail Çolak'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Çolak, güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. - Mahkemeye ifade verdi Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde savunma yapan Çolak'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne finansman sağlamak" suçlamalarıyla yargılandığı heyet tarafından bildirildi. Çolak, 1994 yılında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Bolu Dağı'ndaki işletmesine yemek yemeğe geldiğini söyledi. Bu ziyaretten sonra örgüt üyelerinin işletmesine geldiğini aktaran Çolak, şöyle savunma yaptı: "Ben bu örgüte üyelik yapmadım. Lokanta işletmecisiyim. 1994 yılında Fetullah Gülen Bolu Dağı'ndaki işletmeme gelip yemek yedi. O ziyaret sonrasında benim işletmem değer gördü, cemaatin üyeleri Gülen orada yemek yedi diye benim işletmeme gelmeye başladı. Daha sonra beni sohbetlere ziyaret ettiler, ama ben Düzce'de hiçbir zaman sohbete katılmadım."

Kendisinden "talebe okutmak" için para istendiğini ifade eden Çolak, "İmkanım olmadığını söyledim, reddettim. Sürekli baskı altında tuttular, her geldiklerinde destek istediler. Ben de para olarak yardım edemeyeceğimi söyleyerek patates, soğan vereceğimi belirttim. Daha sonra Düzce'deki yurda, haftada birer çuval patates ve soğan bıraktım." diye konuştu. - Etiyopya'da örgüt şüphelileriyle yaşamış Çolak, sohbete gitmemesinin nedeninin sorulması üzerine "İl imamları benim oraya yemeğe geliyordu, para desteği istiyorlardı. Para verecek imkanım yoktu. Para istenecek diye sohbetlere gitmedim." şeklinde konuştu. Örgütün Düzce Bölge sorumlusu A.A'nın, iş yerine Kur'an-ı Kerim okumak için geldiğini anlatan Çolak, şunları kaydetti: "17-25 Aralık operasyonlarını kendisine sorduğumda devletin yanlış yaptığını, haksızlığa uğradıklarını söyledi. Orada kendisinden soğudum, 'daha gelme' dedim. Daha sonra tekrar gelmeye başladı ve 15 Temmuz'dan çok önce bir gün, 'Abi senin yurt dışına çıkman lazım' dedi. Niye diye sordum, 'Operasyon yapılacak, ister istemez sen de tutuklanırsın' dedi. Dikkate almadım, tekrar geldi, tekrar söyledi. Devlet de bana baskı yaptı, iş yerimin otoparkını falan kapattı. Ben de 2-3 günlüğüne Etiyopya'ya gitmek istedim. Örgütün Etiyopya sorumlusu gelmişti benim dükkanıma, o işleri halletti. En son gittim Etiyopya'ya."

Çolak, Etiyopya'da, Türkiye'den giden FETÖ şüphelileri ile yaşadığını ve oradaki Türklere "Lokanta Danışmanı" olarak çalıştığını kaydetti. - "Fetullah Gülen ile hiç görüşmedim" 15 Temmuz darbe girişimini televizyondan öğrendiğini savunan Çolak, "Etiyopya'ya gittim, oradaki arkadaşlar beni geri göndermedi. Israr ettiler, gitme dediler. Ben de 2-3 ay sonra darbe olduğunu Etiyopyalı bir adamdan öğrendim, televizyondan gördüm. Daha sonra 4-5 ay daha orada kalıp Tanzanya'ya geçtim. 7 ay da orada kaldıktan sonra Hollanda'ya, 2017 ramazanından sonra Polonya'ya gittim. En son 2018'de Türkiye'ye gelmek istedim, avukatıma söyledim. Oradakiler bana 'İltica et, Almanya ve Hollanda'ya geç yaşa, bu suçtan yargılanan kişilere bu ülkeler ev ve bakım parası veriyor.' dediler. Ben devletime sırt çevirmek istemedim, ilticayı kabul etmedim. Kendi ülkemin adaletine güvenip geldim." ifadesini kullandı. Fetullah Gülen ile görüşüp görüşmediği sorulan Çolak, "Hiç görüşmedim. 1994 yılında iş yerime geldiğinde servis yaptım. İlgili kişiler görüştürmek istedi ama ben hiç görüşmedim." dedi.

Heyet, gizli tanıklar Mustafa, Muzaffer 123 ve Yener 123'ün kendisi için FETÖ'nün yöneticisi, koordinatörü ve para transferinden sorumlu olduğunun söylediğini aktardı. Çolak, ilkokul mezunu olduğunu kaydederek, "Ben işimden evime zor gidiyordum. Sadece bu cemaate değil, diğer kurumlara da yardım ediyordum. Benim bu söylenenleri yapmam mümkün değil. Himmet, burs vermedim, para istemedim, vermedim. Bu örgüte sadece patates, soğan verdim." şeklinde konuştu. Çolak, heyetin 'Başka anlatacağın bir şey var mı?' sorusu üzerine "Ben iltica edebilirdim, etmeden buraya geldim. ByLock kullanmadım, Türkiye'de akıllı telefon kullanmadım. İfade edilen telefon numarası, Bolu Dağı'ndaki iş yerime aittir. Oraya gelen cemaat mensupları oradaki internete bağlanıp ByLock'a giriş yapmış olabilir. Okunan içerikler bana hiçbir şey hatırlatmadı." savunmasında bulundu. Avukatın savunma yapmasının ardından heyet, iddia makamının mütalaasını istedi. Cumhuriyet savcısı, sanığın tutuklu yargılanmasına yönelik talepte bulundu.