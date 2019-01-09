HABER

GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 17:02 | Son Güncelleme

Kayseri merkezli FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 23 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAY EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 34 zanlıdan 23'ü yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 34 askeri personelin bakkal ve büfe gibi yerlerden sabit telefon numaralarıyla arandığı tespit edildi.

Örgütün mahrem asker yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, FETÖ'nün "mahrem imamları" tarafından arandıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için Kayseri'nin yanı sıra Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda 19 muvazzaf, 2 meslekten ihraç, bir açıkta ve bir emekli astsubay gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Destici: Bizim mücadele ettiğimiz terör örgütleridirDestici: Bizim mücadele ettiğimiz terör örgütleridir
Gölcük'te mahkeme kararına rağmen, Belediye Meclisinde kiralama yetkisi oylaması (2)Gölcük'te mahkeme kararına rağmen, Belediye Meclisinde kiralama yetkisi oylaması (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askeri mahrem yapılanma FETÖ Kayseri operasyon

En Çok Okunan Haberler

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinema filmleriyle ilgili teklif komisyondan geçti

Sinema filmleriyle ilgili teklif komisyondan geçti

İyi Partili Yılmaz: Başörtüsünün rantını tepe tepe kullanan aile

'Başörtüsünün rantını tepe tepe kullanan aile'

Ankara'da ilkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

Son dakika! Ankara'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Afet bölgesi ilan edildi! Amik Ovası sular altında kaldı

Afet bölgesi ilan edildi! O bölge sular altında kaldı

Sosyal medyayı karıştıran köpek bıçaklama görüntüsü Meksika'da çekilmiş

Sosyal medya ayağa kalkmıştı... Şoke eden gerçek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.