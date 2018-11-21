GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün esnaf ve iş adamı yapılanmasına yönelik operasyon

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün esnaf ve iş adamı yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheli yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin "sohbet imamları" tarafından düzenlenen toplantılarına katıldıkları, örgüte himmet, burs, bağış adı altında finansman sağladıkları, örgüte ait vakıf, dernek ve tüzel kişiliklerde üyelik yaptıkları, Bank Asya'da hesap açıkları ve bu hesaplara yüklü miktarda para aktardıkları, çocuklarını örgüte ait eğitim kurumlarına kaydettirdikleri iddiasıyla 11 esnaf ve iş adamı hakkında gözaltı kararı verdi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda H.B, İ.G, Ş.M, A.G, C.E, M.H, Ş.G, İ.A, M.Y, M.K. ve S.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip emniyete götürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

