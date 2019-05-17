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GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 21:36 | Son Güncelleme

Bursa'daki bazı büfe telefonlarından ardışık ve periyodik arandıkları belirlenen 25'i muvazzaf 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı - Polis tarafından 25 ilde başlatılan operasyonda 36 zanlı yakalandı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Bursa merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 25'i muvazzaf 49 şüpheliden 36'sı yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları doğrultusunda kentteki bazı büfe telefonlarından ardışık ve periyodik arandıkları belirlenen 25'i muvazzaf yüzbaşı, üsteğmen, teğmen, astsubay ve uzman çavuş olmak üzere 49 zanlı hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin koordinesinde 25 ilde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Zanlılardan 36'sını gözaltına alan ekipler, diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyonun Bursa, Eskişehir, Şırnak, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Kocaeli, Samsun, Muş, Balıkesir, Yalova, Malatya, Zonguldak, Bolu, Aydın, Mardin, Hatay, Mersin, Kastamonu, Elazığ, Burdur, Sakarya ve Gaziantep'te yürütüldüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa FETÖ/PDY

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