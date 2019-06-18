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GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 16:31 | Son Güncelleme

Konya merkezli 30 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 63 şüpheliden 20'si gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Konya merkezli 30 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 63 zanlıdan 20'si yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 63 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 30 ilde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 63 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 43 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
mahrem imamlar FETÖ/PDY gözaltı Konya operasyon

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