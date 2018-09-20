HABER

GÜNCELLEME 2- Filipinler'de heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 23:33 | Son Güncelleme

Heyelanda 21 kişi öldü, en az 60 kişi kayboldu - Yaklaşık 30 ev toprak altında kaldı ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

MANILA (AA) - Filipinler'in Cebu bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı heyelanda 21 kişi öldü, en az 60 kişi kayboldu.

Naga şehri Belediye Başkanı Kristine Vanessa Chiong, şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda iki köydeki yaklaşık 30 evin toprak altında kaldığını, 21 kişinin cesedine ulaşıldığını söyledi.

Heyelanda en az 64 kişinin kaybolduğunu belirten Chiong, "Kayıpları sağ bulmayı ümit ediyoruz." dedi.

Toprak altında kalan bazı kişilerin cep telefonuyla mesaj yazmayı başararak yardım istediği bildirildi.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği afet bölgesinde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yetkililer, heyelan bölgesinde 300'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Filipinler'in kuzey kıyılarını cumartesi günü etkisi altına alan ve gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan Mangkhut tayfununda ölenlerin sayısının 81'e çıktığı belirtilmişti. Filipinler polisi, dün yaptığı açıklamada, tayfunda 70 kişinin kaybolduğu ve 71 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşmıştı. Ölümlerin, daha çok tayfunun yol açtığı heyelanlardan kaynaklandığı, yaklaşık 250 bin kişinin tayfundan etkilendiği kaydedilmişti.

İlk gün saatteki hızı 255 kilometreye kadar ulaşan tayfunun hızı pazar günü 100 kilometreye kadar düşerek Filipinler'deki etkisini yitirmiş, Çin'in güneyine ve Hong Kong'a ulaşmıştı.

PARTNERSiz bir de kız kardeşini görün!Siz bir de kız kardeşini görün!
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 21 Eylül Cuma hutbesi)Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 21 Eylül Cuma hutbesi)
Cuma namazı saat kaçta? 21 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleriCuma namazı saat kaçta? 21 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filipinler heyelan

En Çok Okunan Haberler

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde

2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Mine Tugay'dan siyah elbiseli yatak pozu

Mine Tugay'dan siyah elbiseli yatak pozu

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 21 Eylül Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 21 Eylül Cuma hutbesi)

Cuma namazı saat kaçta? 21 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 21 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları resimli yeni 2018 - Sevdiklerinize özel, güncel resimsiz kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli yeni 2018 - Sevdiklerinize özel, güncel resimsiz kısa Cuma mesajları

MİT'ten yeni operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Hollanda sorumlusu Diyarbakır'da paketlendi!

MİT'ten yeni operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Hollanda sorumlusu Diyarbakır'da paketlendi!

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Süper Loto sonuçları 20 Eylül: 5. devirde Süper Loto ikramiyesi 9 milyona çıktı!

Süper Loto sonuçları 20 Eylül: 5. devirde Süper Loto ikramiyesi 9 milyona çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.