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GÜNCELLEME 2 - Fransa'da köprü çöktü: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 23:10 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyindeki Mirepoix-sur-Tarn kasabasındaki gölün üzerindeki köprünün çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hafif yaralandı.

Haute-Garonne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Toulouse'un 30 kilometre kuzeyindeki Mirepoix-sur-Tarn'da 155 metre uzunluğundaki köprünün çökmesi nedeniyle biri 15 yaşında genç kız olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi.

5 kişinin hafif yaralandığı, en az bir kişinin kayıp olduğu ve 4 kişinin gölde yüzerek kurtulduğu olayda, bir araç, bir kamyonet ve bir tır göle düştü.

İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa köprü Mirepoix-sur-Tarn

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