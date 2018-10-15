GÜNCELLEME 2 - Fransa'da şiddetli yağışlar

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde şiddetli yağışlar ve su baskınları nedeniyle 13 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin kaybolduğu bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yağışlar nedeniyle şimdiye kadar 13 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Başbakan ve geçici İçişleri Bakanı Edouard Philippe'in bölgede incelemelerde bulunacağı ifade edilen açıklamada, ilk belirlemelere göre, bölgede yaklaşık 10 bin haneye elektrik verilemediği kaydedildi.

Resmi rakamlara göre, Trebes kentinde dokuz kişi, Villegailhenc'de iki kişi, Villardonnel ve Villalier kentlerinde de iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi kayboldu. Açıklamada, mahsur kalan vatandaşları tespit etmek için 5 helikopterin sürekli gözetleme turları attığı, itfaiye, jandarma ve askerlerin de kurtarma ve tahliye işlemleri için seferber edildiği belirtildi.

Yaklaşık 20 kentte etkili olan su baskını ve sel nedeniyle kırmızı alarm verildi. Bin kişinin yaşadığı Pezens kentinin, yakınlardaki bir barajın taşma riski nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.