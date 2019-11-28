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GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 20:06 | Son Güncelleme

Şüpheli E.Ç, adliyeye girişi sırasında gazetecilerin soruları üzerine çok pişman olduğunu ve özür dilediğini söyledi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, eşine sokakta şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, basında yer alan kadına şiddet görüntüsüne ilişkin araştırma yapıldığı belirtildi.

Araştırmada, olayın 15 Kasım'da Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldiğinin anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdur kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığı ve olayla ilgili ilimizde herhangi bir kolluk birimine veya adli mercilere müracaatta bulunulmadığı tespit edilmiştir. Olay sonrasında mağdurun İstanbul'a gittiğinin tespit edilmesi üzerine mağdur kadın ve İstanbul'da bulunan polis merkezi ile irtibat kurulmuş, görevlilerimizce de olayı gerçekleştiren eş yakalanarak hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır."

- İstanbul'da polis merkezine giderek şikayetçi oldu

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada da eşi E.Ç. (32) tarafından şiddet uygulanan mağdur B.Ç'nin (24) olayın ardından İstanbul'daki ailesinin yanına gittiği bildirildi.

İrtibat kurulan mağdur kadının İstanbul'da polis merkezine giderek şikayetçi olduğunun ifade edildiği açıklamada, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı duyuruldu.

Bu arada, gözaltına alınan şüpheli E.Ç. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

E.Ç, adliyeye girişi sırasında gazetecilerin soruları üzerine çok pişman olduğunu ve özür dilediğini söyledi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep il emniyet müdürlüğü kadına şiddet

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