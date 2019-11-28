GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, eşine sokakta şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, basında yer alan kadına şiddet görüntüsüne ilişkin araştırma yapıldığı belirtildi.

Araştırmada, olayın 15 Kasım'da Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldiğinin anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdur kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığı ve olayla ilgili ilimizde herhangi bir kolluk birimine veya adli mercilere müracaatta bulunulmadığı tespit edilmiştir. Olay sonrasında mağdurun İstanbul'a gittiğinin tespit edilmesi üzerine mağdur kadın ve İstanbul'da bulunan polis merkezi ile irtibat kurulmuş, görevlilerimizce de olayı gerçekleştiren eş yakalanarak hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır."

- İstanbul'da polis merkezine giderek şikayetçi oldu

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada da eşi E.Ç. (32) tarafından şiddet uygulanan mağdur B.Ç'nin (24) olayın ardından İstanbul'daki ailesinin yanına gittiği bildirildi.