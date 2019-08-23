GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te evin zemini çöktü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir evin zemininin çökmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Hisarcıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın üst katında kadınlar mevlit okumak için toplandı.

Dua sırasında henüz belirlenemeyen nedenle evin salonunda zemin çöktü. Olayda yaralanan 7 kişi, göçük arasından çıkarılarak ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Arama-kurtarma ekiplerinin işlerini bitirmesinin ardından olay yeri inceleme birimi bölgede çalışmalara başladı.

Göçüğün meydana geldiği binanın bulunduğu sokak, güvenlik amacıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun ilgililerden bilgi aldı.

Çökme anında odada bulunan Gülken Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her cuma söz konusu evde toplandıklarını söyledi.

Dua esnasında zeminin çöktüğünü ifade eden Çalışkan, "Birden bire çöktü. Ne olduğunu anlayamadık. Yaklaşık 15 kişi aşağıya düştü ve o esnada çok korktuk. Ama yaralanan arkadaşlarımızın durumu iyi çok şükür. Allah esirgedi bizi." dedi.

Feruzan Öfkeli ise halen şokta olduğunu ve çok korktuklarını kaydetti.

Tek tesellilerinin olayda yaralananların durumunun iyiliği olduğunu belirten Öfkeli, "O an ne olduğunu bilemedik. Bir an deprem oluyor sandık. Ben diğer arkadaşlarımın üstüne düştüm. Benim altımda olanlar yaralandı." diye konuştu.

