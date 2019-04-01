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GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te sele kapılan araçtaki 2 kişinin kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 17:55 | Son Güncelleme

Arama çalışmalarına devam edilirken Ankara'dan takviye istendi - Dere yatağında bulunan ve Zahir Gözüaçık'a ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı DETAY EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde sele kapılan araçtaki 2 kişinin kaybolmasıyla ilgili arama çalışmalarına devam edildi.

İlçede yaşayan Mehmet Hanifi Keser (33) ve Zahir Gözüaçık'ın (25) dün gece 02 AL 564 plakalı otomobille Yukarı Karabayır köyüne gittikleri sırada köy ile ilçe merkezi arasındaki geçici köprünün yıkılması sonucu sel sularına kapılarak kaybolmalarının ardından başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

Olay yeri inceleme ekipleri, Çat Deresi'nde olay yerine yaklaşık 4 kilometre mesafedeki alanda bulunan araçtaki inceleme çalışmalarına devam etti.

Öte yandan Keser ve Gözüaçık'ın bulunması için AFAD, UMKE ve güvenlik güçleriyle arama çalışmaları drone desteğiyle sürdürülüyor.

Olay yerine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Kardeşler köyü yakınlarında çalışmalarına devam eden Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, dere yatağında erkek cesedi buldu.

Yapılan incelemede cesedin Zahir Gözüaçık'e ait olduğu tespit edildi.

Gözüaçık'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

- Ankara'dan takviye istendi

Kayıp Keser'i arama çalışmaları sürerken, Ankara'dan takviye istendi.

Bu arada taşan derenin geçici köprüyü yıkması nedeniyle ilçe merkezi ile Fıstıklı dağ grup yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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